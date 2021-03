Ex Inter, Eder raggiunge Crespo e Miranda al São Paulo

Dopo il brasiliano Joao Miranda un altro ex giocatore dell'Inter è pronto a raggiungere Hernan Crespo al São Paulo, di cui El Valdanito è il nuovo allenatore da qualche settimana: parliamo dell'attaccante Eder, anche lui proveniente dallo Jiangsu Suning, in Cina.

La sua relazione con il club cinese si è chiusa in maniera amara nonostante la vittoria dell'ultimo campionato. Dopo numerose voci su un suo possibile ritorno in nerazzurro a gennaio, data l'emergenza quarta punta, alcune fonti brasiliane confermano l'esistenza di una trattativa col São Paulo da diversi giorni, nei confronti della quale c'è stata una riservatezza assoluta per evitare un qualsivoglia tipo di concorrenza.

Il d.s. del club Tricolor, Carlos Belmonte, ha parlato dell'offerta ad Eder in un'intervista ad Arnaldo e Tironi, un canale YouTube: "Abbiamo avuto contatti con Lucas Borré, ma al momento è totalmente fuori dalle nostre possibilità. Eder può giocare in due posizioni, più arretrato o come attaccante centrale".

Crespo, Miranda ed ora Eder: gli ex Inter si tingono tutti di verdeoro.