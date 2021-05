Ex Inter, Cuper torna in panchina: nuova avventura per l’argentino

Dopo un’assenza di oltre un anno e mezzo, Hector Cuper ha deciso di intraprendere una nuova esperienza in panchina. L’ex tecnico nerazzurro, riporta As Argentina, ha accettato l’offerta della nazionale del Congo per il ruolo di commissario tecnico.

L’argentino ha allenato l’Inter dalla stagione 2001/2002 per poi essere esonerato a ottobre del 2004. Nella sua prima stagione stagione alla guida dell’Inter è stato vicinissimo alla conquista dello scudetto, sfumato all’ultima giornata con la fatidica sconfitta contro la Lazio del 5 maggio. Il secondo anno, invece, arrivò secondo in classifica ed in semifinale di Champions League, eliminato dal Milan. Dopo un brutto avvio di campionato nella stagione successiva venne esonerato.

Dopo l’avventura all’Inter, Cuper ha allenato diversi club tra cui Maiorca, Betis Siviglia, Parma, Aris Salonicco, Racing Santander, Orduspor e Al Wasl. Da sottolineare specialmente la sua esperienza sulla panchina dell’Egitto dal 2015 al 2018, dove arrivo in finale di Coppa d’Africa e venne eliminato ai gironi nel mondiale di Russia 2018. Dopo l’avventura egiziana, firmò come come commissario tecnico dell’Uzbekistan, per poi essere esonerato dopo appena un anno.