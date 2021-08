Ex Inter, Conte può tornare in panchina: un club di Premier fa sul serio

Antonio Conte potrebbe presto tornare in panchina. Il tecnico salentino, attualmente libero dopo l’esperienza all’Inter sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di un club di Premier League. Secondo quanto riportano diversi media britannici, tra cui il Mirror, il futuro dell’ex allenatore dell’Inter potrebbe essere all’Arsenal.

I Gunners, infatti, starebbero seriamente pensando di esonerare l'attuale allenatore Mikel Arteta dopo il disastroso inizio di campionato e l’ottavo posto della passata stagione e puntare tutto sul tecnico italiano. Il tecnico spagnolo è reduce da due sconfitte in altrettante partite, una contro il neo promosso Brentford e l’altra contro il Chelsea di Romelu Lukaku, i prossimi match contro Manchester City, Norwich e Burnley potrebbero rivelarsi decise per le sorti del tecnico spagnolo.

La pista Antonio Conte resta viva ma bisognerà anche capire se il tecnico sia, nel caso in cui Arteta fosse esonerato, disposto ad accettare la corte dei Gunners dopo aver rifiutato il Tottenham in estate. L’ex Inter non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare un giorno ad allenare in Premier League dopo le due stagioni alla guida del Chelsea in cui ha conquistato una Premier League e una FA Cup. Sono attese novità nelle prossime settimane, Arteta è padrone del proprio destino