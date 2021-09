Ex Inter, Conte in lizza per una panchina ma attenzione alla concorrenza

Antonio Conte potrebbe tornare in panchina. Il futuro dell’ex Inter, attualmente libero dopo aver rescisso anticipatamente il contratto con i nerazzurri, potrebbe essere nuovamente in Premier League.

Stando a quanto riportato dal Daily Express, il tecnico salentino sarebbe finito nella lista dei desideri del Manchester United. Una possibile destinazione molto gradita da Antonio Conte che avrebbe intenzione di ricominciare da una squadra top e ambiziosa. I Red Devils, nonostante l’ottimo avvio di campionato, si starebbero già guardando intorno per trovare il sostituto dell’attuale tecnico Ola Gunn Solskjaer. Come svela il quotidiano britannico, la sorprendente sconfitta in rimonta subita contro lo Young Boys nel match d’esordio di Champions League potrebbe costare cara all’allenatore norvegese. La dirigenza del club inglese non è soddisfatta di questa falsa partenza europea e se la squadra dovesse perdere anche contro il Villareal sarebbe pronta ad esonerarlo.

L’obiettivo dei Red Devils sarebbe quello di puntare su un profilo di esperienza internazionale e nel mirino ci sarebbero, oltre ad Antonio Conte, anche Brendan Rodgers e soprattutto Zinedine Zidane. Il tecnico francese sarebbe al momento in pole position in quanto è in ottimi rapporti con gli ex Real Madrid Cristiano Ronaldo e Varane. Attenzione anche al fattore Paul Pogba, profilo molto gradito a Zidane.