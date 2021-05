Ex Inter, Branca torna al lavoro: nuova avventura per l’ex ds nerazzurro

L’ex direttore sportivo nerazzurro Marco Branca è pronto ad iniziare una nuova esperienza nel mondo del calcio dopo ben 7 anni di distanza dall’ultima volta.

Come riportato da gianlucadimarzio.com, l’ex dirigente interista entrerà a far parte a partire dalla giornata di domani della nota agenzia di procuratori FIRST, guidata da Marco Busiello.

Agenzia con sede in Svizzera che cura gli interessi di vari giocatori importanti tra cui Dani Olmo del Lipsia, Jonathan Ikone del Lille e Lovro Majer della Dinamo Zagabria. Marco Branca ricoprirà il ruolo di managing director e aiuterà l'agenzia nel suo sviluppo occupandosi della parte sportiva.