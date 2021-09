Ex Inter, Biraghi cuore nerazzurro: stasera sfida al suo passato

Questa sera andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il match Fiorentina-Inter valevole per la quinta giornata di Serie A. Una sfida speciale soprattutto per Cristiano Biraghi, capitano viola ma dichiarato tifoso interista. L’esterno è cresciuto nel vivaio nerazzurro che lo ha fatto debuttiate in Champions League ad appena 18 anni per poi girarlo in prestito per qualche stagione e cederlo definitivamente al Pescara per 5 milioni di euro. Successivamente, dal 2017 al 2019, ha giocato con la Fiorentina dove si è rivelato uno dei migliori giocatori italiani nel suo ruolo. Le sue ottime prestazioni con i viola gli hanno permesso di essere convocato in nazionale e debuttarci nel 2018.

Dopo la parentesi viola, Biraghi ha avuto la grande occasione di tornare nella sua Inter in prestito dalla Fiorentina nella stagione 2019/2020, la prima di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, dove ha giocato praticamente da titolare sulla fascia sinistra collezionando 37 presenze e 3 gol in tutte le competizioni. Nonostante la buona stagione, la dirigenza interista, ha deciso di non riscattarlo e rispedirlo al mittente. L’esterno non hai mai nascosto il suo amore per i colori nerazzurri e stasera si troverà nuovamente dall’altra parte. Per lui, quindi, non potrà essere una gara come le altre.