Ex Inter, Arnautovic verso il ritorno in Italia: contatti avviati

L’ex nerazzurro Marko Arnautovic potrebbe presto tornare in Italia. L’austriaco ha giocato per i nerazzurri per una sola stagione, quella del 2009/2010 culminata con il Triplete. Esperienza tutt’altro che positiva per l’attaccante, che collezionò soltanto 55’ in tre presenze.Dopo l’Inter si è trasferito al Twente, per poi approdare in Premier League allo Stoke City e successivamente al West Ham.

Il 31enne, attualmente allo Shangai SIPG, vorrebbe tornare a giocare in Europa e sarebbe nel mirino del Bologna. A confermarlo è stato Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del club felsineo, nel corso dell’intervista concessa ai microfoni de Il Resto del Carlino.

“Arnautovic? Era un nome che non doveva uscire e purtroppo è uscito. Le telefonate sono state tante. Di sicuro vogliamo prendere 2-3 giocatori importanti, che migliorino il livello medio della squadra e chi sta attorno".