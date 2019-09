Evento straordinario, ci sarà tutta la squadra per un momento d'eccezione

Segnatevi l'appuntamento, martedì 10 settembre ore 18 allo Store Nike di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Un momento importante per l'Inter e per lo sponsor tecnico, un evento straordinario per tutti i tifosi, organizzato per la presentazione della terza maglia per la stagione in corso.

"Road to glory" sarà lo slogan della serata che si preannuncia pirotecnica anche per la presentazione di Matilde Gioli e Mirko Mengozzi. L'intera rosa dell'Inter sarà presente per salutare i propri tifosi e per mostrare la nuova maglia ispirata al mondo dei motori.

Dopo la maglia away verde Tiffany esibita dalla squadra nella pre season e nella vittoriosa trasferta di Cagliari, anche la terza divisa è completamente nuova, un total black con scritte in oro decisamente elegante.