Eurorivali, lo Shakhtar vince ancora: 5-1 al Mynai in campionato

Dopo l'incredibile vittoria in casa contro il Real Madrid in Champions League, che ha messo in discussione l'intero girone di qualificazione, lo Shakhtar Donetsk da continuità ai propri risultati anche in campionato.

La squadra ucraina, infatti, ha vinto per 5-1 contro il Mynaj con gol di Fernando, Solomon, Matvienko e gli autogol di Dopilka e Lopyrenok. La squadra di Castro potrà preparare nei migliori dei modi la partita di Champions di San Siro contro l'Inter in cui ci si gioca il tutto per tutto.

I nerazzurri dovranno stare molto attenti, invece, ad una squadra in salute e che fa molto male con le sue ripartenze.