Europei, la Uefa allarga le rose: un nerazzurro spera nella convocazione

Secondo quanto riportato dal Times, il comitato esecutivo dell’UEFA avrebbe deciso di andare incontro alle richieste di molti dei Commissari Tecnici e incrementare il numero dei giocatori con vocaboli da ogni federazione in vista dei prossimi Europei che si svolgeranno quest’estate.

L’ufficialità della decisione dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni, che permetterà alle squadre partecipanti di convocare ben 26 giocatori, invece dei classici 23 previsti al momento.

Una modifica al regolamento che sarebbe relativa sia alle tante partite ravvicinate che, soprattutto, per essere pronti ad eventuali positività al Covid-19 a torneo in corso. Una notizia che fa sperare diversi giocatori che al momento non sono sicuri di rientrare nella lista della nazionale tra cui il nerazzurro Darmian, che si sta rivelando l’arma in più dell’Inter di questo finale di stagione.