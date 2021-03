Europei 2021, arriva la decisione della UEFA sui tifosi negli stadi

Arrivano importanti novità in vista dei prossimi europei. Come riportato dal sito ufficiale della UEFA, il Comitato Esecutivo riunitosi oggi in videoconferenza ha preso le seguenti decisioni:

- UEFA EURO 2020, finali di UEFA Nations League 2021 e spareggi retrocessione

Consentire l'utilizzo di un massimo di cinque sostituzioni a UEFA EURO 2020 e alle finali di UEFA Nations League del 2021 e play-out retrocessione. La regola, peraltro, è già in vigore per le partite di qualificazione ai Mondiali che si svolgeranno da marzo 2021 a marzo 2022.

- Ammissione degli spettatori alle partite UEFA

Il Comitato Esecutivo UEFA ha rivisto la sua decisione del 1° ottobre 2020 in base alla quale ha consentito il ritorno degli spettatori alle partite UEFA fino al 30% della capacità dello stadio. La commissione ha deciso che, alla luce del fatto che ciascuna delle 55 federazioni affiliate alla UEFA si trova ad affrontare una situazione diversa per quanto riguarda la lotta alla pandemia, tale limite non è più necessario e che la decisione sul numero di spettatori ammessi dovrebbe ricadere sotto la responsabilità esclusiva delle autorità locali/nazionali competenti. Resta il divieto, fino alle finali delle competizioni per club di maggio 2021, per i tifosi ospiti di partecipare agli eventi UEFA.