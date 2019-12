Europa League: statistiche e curiosità sul Ludogorets, avversario dell'Inter

L'Inter affronterà il Ludogorets nei sedicesimi di finale della Uefa Europa League. Per il club bulgaro primo confronto coi nerazzurri, terza sfida invece nella storia della competizione contro una squadra italiana.



Il Ludogorets, squadra della città di Razgrad, è attualmente in testa al suo rispettivo campionato: dopo 20 match 14 vittorie e sei pareggi, 30 gol fatti e solo 8 subiti. La squadra allenata da Aleksi Zhelyazkov è stata retrocessa nella seconda competizione europea per club dopo essere stata eliminata dal Ferencvaros nel primo turno preliminare della Champions. Successivamente il piazzamento al secondo posto nel gruppo H alle spalle dell'Espanyol.



Il modulo è il 4-2-3-1, con il numero 10 Swierczok come riferimento offensivo. Uno dei insostituibili della formazione avversaria dei nerazzurri è Cosmin Moti: il difensore è passato alla storia dopo aver parato due rigori contro la Steaua Bucarest in un turno preliminare di Champions regalando il pass per la fase a gironi nel 2014.