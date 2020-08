Europa League Siviglia Inter: tutto quello che c'è da sapere sulla finale

Dopo aver surclassato lo Shakhtar in semifinale fissando il punteggio sul 5-0 grazie alle reti della coppia formata da Lukaku e Lautaro (doppietta per entrambi) e D'Ambrosio, adesso comincia il conto alla rovescia verso il capitolo conclusivo dell'Europa League. L'avversario? Il Siviglia, quest'ultimo reduce dalla vittoria contro il Manchester United grazie alle reti di Suso e De Jong. In precedenza eliminati Cluj, Roma e Wolves.

L’Inter giocherà di nuovo venerdì 21 agosto alle ore 21 contro il Siviglia allo Stadion Koln di Colonia. I nerazzurri affronteranno un club abituato a questa competizione, basta solo pensare che i sevillistas hanno vinto per ben tre volte consecutive la coppa. In caso di parità tra le due squadre si andrà ai supplementari e se il pareggio dovesse persistere si ricorrerebbe ovviamente alla lotteria dei rigori. Prima sfida in assoluto tra i nerazzurri e il club iberico e la squadra vincitrice giocherà poi la Supercoppa Europea contro la vincente della Champions League, oltre a ottenere la prima fascia in vista del sorteggio della fase a gironi della prossima Coppa dei Campioni.



Dopo aver eliminato Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar adesso c'è il club allenato da Lopetegui come ultimo ostacolo. L'Inter cercherà dopo dieci anni di alzare al cielo un trofeo europeo, dopo il cosiddetto triplete nel 2010 culminato con il successo nella notte di Madrid ai danni del Bayern Monaco. Non solo: l'ultimo successo interista nella competizione risale al '98 quando i nerazzurri hanno schiantato la Lazio vincendo tre a zero (Zamorano, Zanetti e Ronaldo i marcatori) ma l'ultima volta che un club italiano ha vinto l'EL è stata nel '99 quando Malesani, all'epoca tecnico del Parma, ha battuto i francesi dell'OM. Un altro valido motivo per sostenere il club targato Suning, che cercherà di riportare a Milano una coppa che vale tantissimo, ma soprattutto che manca da diversi anni.