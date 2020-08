Europa League, quanti soldi! L'Inter non può snobbarla

Non solo un trofeo: l'Europa League adesso diventa di fondamentale importanza per l'Inter. I nerazzurri potrebbero incassare un tesoretto succoso dalla vittoria della competizione oltre a una posizione favorevole nell'urna Champions e la chance di giocarsi un altro titolo come quello della Supercoppa Europea. Calciomercato.com riporta i possibili introiti del club targato Suning derivanti dall'ipotetica vittoria del capitolo conclusivo dell'EL. Ma prima c'è lo Shakhtar, con Conte che non vuole distrazioni.



Ecco quanto riferito dal noto portale: "Prima lo Shakhtar, poi (forse) una tra Manchester United e Siviglia. In ballo ci sono circa 20 milioni di euro: ai 5,5 già incassati sin qui nella competizione, infatti, vanno aggiunti i 14 milioni di premi e una quota tra i 3 e i 5 milioni provenienti dal market pool Uefa. Ma non è tutto: la vittoria dell'Europa League, infatti, regala anche il pass per Budapest: il 24 settembre, alla Puskás Aréna, è in programma la Supercoppa Europea.



Un'occasione d'oro, che mette sul piatto un nuovo trofeo e (almeno) altri 3,5 milioni di euro. Un occhio alla prossima stagione, inoltre, va dato anche in chiave Champions League: l'Inter, grazie al secondo posto in campionato, è già certa della qualificazione. Al momento, considerando il coefficiente Uefa, i nerazzurri oscillano tra la terza e la quarta fascia. La vittoria dell'Europa League, invece, assicurerebbe la presenza in prima fascia, evitando dunque pericoli e big del calcio europeo. Un ulteriore motivo per sperare e puntare alla cara vecchia Coppa Uefa. Tanto snobbata negli anni dai club italiani quanto utile e preziosa. È l'ora dell'Inter, a partire dalle 21.00 di lunedì. A Dusseldorf c'è lo Shakhtar".