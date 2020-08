Europa League Inter Shakhtar, Handanovic: "Ci sarà da soffrire"

Samir Handanovic, portiere dell'Inter ha rilasciato delle dichiarazioni a Inter Tv. L'estremo difensore nerazzurro mette in guardia i suoi in vista della prossima sfida di Europa League contro lo Shakhtar. Ecco quanto affermato:

"Dobbiamo sapere che ci sarà da soffrire e da stringere i denti. Non dovremo perdere la bussola, abbiamo le nostre armi e vogliamo metterle in pratica. Come dico sempre: che vinca il migliore. Settimana lunga, abbiamo riposato e lavorato bene, non eravamo abituati., È servito vedremo domani se l’abbiamo preparata bene".



Handanovic, allo stesso tempo, suona la carica. L'Inter non disputa una semifinale da dieci anni in una competizione europea e l'incontro di stasera servirà non solo per staccare il biglietto per la finale ma anche per continuare il processo di crescita iniziato con Conte. Settimana lunga, con anche un po' di relax ma stasera parola al campo dove il club targato Suning cercherà di ottenere il passa per il capitolo conclusivo della competizione.