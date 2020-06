Europa League, Inter-Getafe si giocherà in Germania in gara secca

Come riportato da Sky Sport, l’Uefa ha preso la decisione definitiva in merito allo svolgimento dell’Europa League. I match Inter-Getafe e Roma-Siviglia, si disputeranno in gara secca a campo neutro in Germania, mentre per le altre squadre che dovranno giocare solo il match di ritorno degli ottavi di finale, le partite si svolgeranno nei luoghi designati a porte chiuse.

L’Uefa ha inoltre deciso che le Final Eight della competizione si giocheranno tutte in Germania dal 10 al 21 agosto, in quattro città diverse, ovvero: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia, con quest’ultima che sarà anche la sede della Finalissima.