Europa League, ecco tutti i risultati del secondo turno

Questa sera si è giocato il secondo turno di Europa League che ha visto tante squadre scendere in campo, con alcuni risultati a sorpresa. Sono scese in campo anche le due italiane impegnate, Napoli e Lazio, che hanno avuto una serata agrodolce. La Lazio, scesa in campo alle 21, è riuscita a battere per 2-0 la Lokomotiv Mosca grazie alle reti di Basic e di Patric, mentre è uscito sconfitto dallo stadio Maradona, il Napoli che ha perso per 2-3 contro lo Spartak Mosca con le reti di Elmas e Osimhen e la doppietta di Promes e Ignatov. Gli azzurri sono rimasti in 10 contro 11 per quasi tutta la partita a causa del rosso estratto contro Mario Rui, parità numerica poi ristabilita a causa dell'espulsione di Caufriez.

Di seguito, tutti i risultati della serata di Europa League:

Anversa-Eintracht Francoforte 0-1

Legia Varsavia-Leicester City 1-0

Sparta Praga-Rangers 1-0

Napoli-Spartak Mosca 2-3

Sturm-PSV Eindoven 1-4

Lione-Brondby 3-0

Fenerbahce-Olympiacos 0-3

Real Sociedad-Monaco 1-1

Ferencvaros-Betis Siviglia 1-3

Braga-Midtjylland 2-1

Ludogorets-Stella Rossa 0-1

Olympique Marsiglia-Galatasaray 0-0

Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0

Genk-Dinamo Zagabria 0-3

West Ham-Rapid Vienna 2-0

Celtic-Bayer Leverkusen 0-3