Euro2020, ultimi verdetti: Skriniar se la gioca. Tutte le dirette tv

Si completa oggi la fase a gironi di Euro 2020. Con la discesa in campo degli ultimi due gironi (E ed F), si materializzerà definitivamente il quadro degli ottavi di finale.

Riflettori puntati, dunque, sugli ultimi verdetti.

Alle 18 Svezia-Polonia e Slovacchia-Spagna. Skriniar - attualmente secondo in classifica - cerca l'impresa con gli iberici che, ora terzi, proveranno il sorpasso in extremis proprio sulla nazionale del forte difensore nerazzurro. La Svezia, prima, deve difendersi dagli attacchi di Lewandowski e della sua Polonia: è l'ultima chance di salire sul treno degli ottavi di Euro2020 per il bomber del Bayern Monaco.

Incerto anche il combattutissimo Gruppo F. Alle 21 in campo Portogallo e Francia in un match da tripla, e la Germania contro la sfavorita Ungheria (che, però, nell'ultimo turno ha fermato già la Francia).

Le percentuali di qualificazione agli ottavi di Euro2020 pendono tutte in favore dei tedeschi. Mentre Francia e Portogallo dovranno giocarsela.

Il programma:

Svezia-Polonia (ore 18, Sky)

Slovacchia-Spagna (ore 18, Sky)

Portogallo-Francia (ore 21, Rai 1 e Sky)

Germania-Ungheria (ore 21, Sky)