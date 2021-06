Euro2020, tocca a Francia, Spagna e... Brozovic. Le dirette tv

Euro2020, proseguono gli ottavi di finale. Dopo l'eliminazione a sorpresa dell'Olanda per mano della Repubblica Ceca del redivivo Schick, e del Portogallo di Ronaldo, eliminato da Lukaku e il suo Belgio, è la volta di altre due big del torneo.

Scendono, infatti, in campo, la Spagna e la Francia. Gli iberici apriranno la giornata alle 18 in un match del tutto equilibrato e ricco di competizione contro la Croazia. Senza Perisic (appiedato dal Covid), sarà Brozovic il calciatore nerazzurro in campo, voglioso di trovare un risultato che avrebbe del sorprendente.

La Francia, in serata, è favoritissima invece sulla Svizzera. I transalpini non devono però tradire le attese. Non bastano i campioni. Le insidie, come dimostrato ieri, sono dietro l'angolo. Euro2020 non guarda in faccia a nessuno.

Il programma:

Croazia-Spagna (ore 18, Sky)

Francia-Svizzera (ore 21, Rai1 e Sky)