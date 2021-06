Euro2020, l'agenda: De Vrij e Lukaku in campo. Programma e dirette tv

Scorpacciata di partite, oggi, ad Euro 2020. Dopo l'en plein dell'Italia, ieri capace di vincere la terza gara su tre partite del girone e chiudere in testa a punteggio pieno, scendono in campo il Gruppo B e il Gruppo C che emetteranno dunque i loro verdetti definitivi.

Alle 18 via alla giornata, con Ucraina-Austria e Macedonia-Olanda, in contemporanea. Solo gli Orange del nerazzurro De Vrij sono sicuri della qualificazione agli ottavi di Euro2020. Mentre Ucraina e Austria giocano uno spareggio per la seconda piazza.

Alle 21 Russia-Danimarca e Finlandia-Belgio. Situazione speculare, qui, col Belgio (di Romelu Lukaku) con un piede e mezzo sul primo posto, e a cui basta un pareggio per centrarlo.

Il programma:

Ucraina-Austria (ore 18, Sky)

Macedonia-Olanda (ore 18, Sky)

Russia-Danimarca (ore 21, Sky)

Finlandia-Belgio (ore 21, Rai 1 e Sky)