Euro2020, iniziano i quarti: che sfida fra Barella e Lukaku! Le dirette tv

Scattano oggi i quarti di Euro2020. La rassegna continentale entra nella fase clou, quella che vedrà opporsi le ultime otto squadre rimaste in corsa. Tra incroci super ed altri sorprendenti, non mancherà - sicuramente - la competizione. Euro2020, del resto, ha già abituato a diverse sorprese. Le eliminazioni di nazionali come Francia, Olanda, Germania e Portogallo sono lì a testimoniarlo.

Si parte alle 18 con il match fra Svizzera e Spagna. Ma il piatto forte è certamente Belgio-Italia alle 21.

Gli azzurri di Mancini sono attesi da una sfida complicatissima contro Lukaku e soci. Ce la farà De Bruyne a recuperare? Sarebbe un cliente scomodissimo. In campo ci sarà il nerazzurro Nicolò Barella.

Il programma:

Svizzera-Spagna (ore 18, Rai 1 e Sky)

Italia-Belgio (ore 21, Rai 1 e Sky)