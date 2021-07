Euro2020, esplosi petardi nei pressi dell'hotel dell'Italia

Come si apprende dall'ANSA, nella mattinata odierna un gruppo di tifosi inglesi avrebbe fatto esplodere dei petardi nei dintorni dell'hotel che ospita la Nazionale italiana. La bravata, il cui scopo era quello di disturbare il riposo del gruppo guidato da Roberto Mancini, non avrebbe sortito alcun effetto.

Nel corso della giornata, la città si è riempita di migliaia di tifosi, malgrado i timori per i nuovi picchi di contagi dovuti alla pandemia. Per quanto riguarda lo stadio, questa sera Wembley potrà contare su una cornice di oltre 67.000 sostenitori, di cui appena 6.600 italiani. Insomma, l'unica cosa che potrebbe rovinare l'aria di festa in quel di Londra è la sorprendente Italia di Mancini.