Euro U21 - Due interisti dal primo minuto. Ecco chi sono

Seconda partita dell'Italia agli Euro U21: gli azzurrini sfideranno la Polonia, dopo aver battuto la Spagna per 3-1 alla prima giornata.



Di Biagio spera di passare il turno in anticipo e si affiderebbe a due nerazzurri per vincere, Dimarco e Bastoni partiranno dal primo minuto, assieme a Nicolò Barella (quest'ultimo obiettivo di mercato della dirigenza targata Suning).



Gli azzurrini sperano di non avere problemi nella vittoria della partita, in modo da evitare di giocarsi tutto nell'ultimo match del girone.



Nel frattempo in campo ci saranno due prodotti del vivaio di Interello.