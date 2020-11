Euro-rivali, infortunio per un centrocampista del Gladbach in Nazionale

Brutte notizie per il Borussia Monchengladbach durante le amichevoli per le Nazionali. Nella partita contro la Repubblica Ceca, il centrocampista tedesco Hofmann ha subito un infortunio.

Resta da capire l'entità, ma la pausa per le Nazionali crea subito problemi per gli euro-rivali dell'Inter che potrebbero avere un giocatore in meno in vista della ripresa.

Sperando che non sia nulla di grave, si seguiranno giorno per giorno le condizioni del calciatore.