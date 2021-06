Euro 2020, ormai ci sarà una sorpresa. E una renderebbe felici i nerazzurri

Euro 2020 sta prendendo, dopo gli ultimi due giorni, una piega inaspettata. Secondo pronostici infatti la Francia sarebbe dovuta arrivare fino in fondo, e anche la Germania era tra le favorite. Entrambe invece sono state eliminate già agli ottavi, rispettivamente da Svizzera e Inghilterra. E anche i campioni in carica del Portogallo, che completavano insieme alle altre due squadre citate il cosiddetto "girone di ferro", sono usciti per mano del Belgio. Ora, comunque dovesse andare, ci sarà una sorpresa, nel senso che vincerà una squadra diversa da quelle inizialmente individuati come potenziali trionfanti.

Per l'Italia tutto resta vincolato al superamento dell'ostacolo Belgio, con la differenza che in caso di passaggio del turno non ci si troverà di fronte i campioni del mondo guidati da Pogba e Mbappé (e non è poco). E lo stesso discorso vale per Lukaku &co. Salgono le quotazioni della Spagna, anche se finora il gioco proposto non è apparso convincente. Dall'altra parte del tabellone l'Inghilterra sembra avere la strada spianata sulla carta. La tradizione della selezione inglese tuttavia non è felice (una sola Coppa all'attivo) e nulla va dato per scontato. Il fatto che però la finale verrà disputata a Wembley potrebbe essere un fattore decisivo.

Le rimanenti sono quelle, in caso di vittoria, compirebbero un'autentica impresa. Svizzera, Repubblica Ceca, Ucraina e Danimarca partono svantaggiate, ma ormai è lecito aspettarsi di tutto. E la favola più bella (magari se non dovesse farcela l'Italia) potrebbe essere la vittoria dei compagni di Eriksen. Questi ultimi, dal momento tragico che ha coinvolto il centrocampista nerazzurro, hanno dimostrato orgoglio e senso di appartenenza, e la forza del gruppo (ancora più compattato dallo spavento terribile) li ha spinti a superare il girone e gli ottavi in maniera decisa. Una sorpresa, in ogni caso, ci sarà. Resterà da capire chi riuscirà ad imporsi in un Europeo che, senza regole, è diventato alla portata di tutti.