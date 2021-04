Eterno Romelu: stasera quindicesima di fila in campo per Big Rom

Highlander Lukaku. Stasera, in casa dello Spezia di Italiano, infatti, il gigante belga scenderà in campo per la 15esima gara consecutiva di campionato da titolare.

In casa Inter, eccezion fatta per Handanovic, l’unico altro instancabile è Milan Skriniar, che di match dal primo minuto ne ha giocati addirittura 23. Ma secondo il Corriere dello Sport l'intensità che Big Rom fa in campo è totalmente diversa da quella del difensore slovacco. E non si tratta soltanto di una questione di ruolo - sottolinea il Corriere - ma soprattutto di atteggiamento tattico.

Con una squadra schierata con un baricentro basso, la linea arretrata resta a sua volta più bassa e, tranne in casi particolari, i difensori si ritrovano con meno porzioni di campo da coprire, tramite scatti e rincorse. Discorso opposto, invece, per gli attaccanti, puntualmente trovati con verticalizzazioni che li lanciano in velocità verso la porta della squadra avversaria.