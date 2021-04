Eterno Goran: l'ex Pandev a 11 anni dall'impresa continua a sorprendere

28 Aprile 2010, i nerazzurri compiono l'impresa: dopo 38 anni l'Inter torna a giocare una finale di Champions, che come ben sappiamo sarà poi vinta. A 11 anni da quella "sconfitta", la più bella di sempre, ricordiamo una grande partita di sacrificio e solidità difensiva ma anche di una grande partita giocata all'andata​​​​, nella quale, tra tutti, si è potuto ammirare un Pandev trascinatore che fece la differenza con le sue giocate pur non mettendo il suo nome sul tabellino.

Sono passati tanti anni da allora: adesso Goran Pandev ha 37 anni, 38 a Luglio, eppure sembra che il tempo non abbia sortito alcun effetto su di lui. L'attaccante macedone infatti sta tenendo una stagione degna di nota al Genoa. In campionato fin'ora ha realizzato 6 reti e 2 assist, siglando anche gol piuttosto importanti come la doppietta inflitta al Napoli che ha portato la vittoria dei rossoblù.

Ma non è tutto. Quest'anno grazie alla sua rete contro la Georgia, che ha poi di fatto sancito la vittoria finale, è riuscito a portare la sua Macedonia per la prima volta nella sua storia alle fasi finali di un torneo per nazioni, in questo caso agli Europei. Goran è il tipico lupo che perde il pelo ma non il vizio.