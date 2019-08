Esteghlal, l'ex Inter Stramaccioni attacca tutti in conferenza stampa

Nonostante il ricco contratto firmato tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, non prosegue bene l'avventura di Andrea Stramaccioni alla guida dell'Esteghlal Teheran, club iraniano.

Nella gara di ieri contro il Gostaresh, persa 1-0 valida per la Persian Gulf Cup, al tecnico romano è stato negato l'interprete in panchina. L'ex nerazzurro non l'ha presa bene e nella conferenza stampa post match non le ha mandate a dire.

Queste le sue parole, riportate dal sito di Alfredo Pedullà: "E' assurdo quello che ci è stato negato! Non so se questa decisione è stata presa dal club avversario o della Lega iraniana, ma è un’incredibile mancanza di rispetto verso la mia professionalità e verso un allenatore straniero in Iran. In Italia non sarebbe mai accaduta una cosa simile. Non è assolutamente rispettoso questo comportamento".