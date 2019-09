Esteban Cambiasso elogia Eto'o. La dichiarazione

Eto'o non calcherà più il prato verde. Il camerunese ha annunciato da poco il ritiro dal calcio giocato con molti suoi ex compagni di squadra che hanno voluto ricordare le sue prodezze sotto i riflettori.



Tra questi c'è Esteban Cambiasso che, attraverso il noto social network Instagram, ha condiviso parole al miele nei confronti del centravanti che ha appeso gli scarpini al chiodo. Ecco la sua dichiarazione:



“Complimenti per la tua enorme carriera, Samu. Un piacere aver giocato con te”.