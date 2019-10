Estadio Deportivo - Banega spiega il suo addio all'Inter

In un'intervista a Estadio Deportivo, Ever Banega parla del suo passato raccontando la sua scelta di tornare al Siviglia e allo stesso tempo i motivi dell'addio ai nerazzurri. Le parole:



“Tornare è sempre stato nella mia testa. Sono andato via ed è stata una scelta difficile. Ma era necessario provare nuove sfide: arrivava il Mondiale, non giocavo e sapevo che qui avrei potuto giocare per poterci andare.



Dicono sempre che i ritorni non sono mai buoni, ma sapevo che con il lavoro e lo sforzo, avrei cambiato questa cosa. Non mi pento di essere andato all’Inter, sono sempre stato chiaro. L’ho detto alla gente dopo aver vinto l’Europa League: era tempo di cercare altre sfide, ma sentii di dover tornare”.