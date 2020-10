Espulsione Immobile, Inzaghi: "Vidal provocatore ma è stato furbo"

Sarà senza dubbio l'episodio della settimana quello che ha portato all'espulsione di Ciro Immobile durante Lazio-Inter di oggi. L'attaccante laziale ha colpito con una manata Arturo Vidal che è inevitabilmente stramazzato a terra e che ha costretto l'arbitro Gianluca Guida a tirare fuori il cartellino rosso.

A riguardo, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN ha detto: "Ho rivisto il fallo di Ciro, mi ha detto che è stato provocato. Sa di aver sbagliato, ma prima c’è stata una provocazione di Vidal, che in questa occasione è stato molto più furbo".

Durante una partita di calcio il momento di tensione tra giocatori arriva praticamente durante ogni gara, ma quando di mezzo ci sono reazioni come quella di Immobile (e quella di Stefano Sensi dopo), per un arbitro non cacciare il diretto interessato diventa difficile.