Esposito segna ancora. Super gol su punizione e "telefonata" ai falsi amici

Esposito non si ferma più. Inizio col botto per il gioiellino scuola Inter con il Basilea. In Svizzera dopo appena 5 partite di campionato ha messo a segno 4 gol e servito un assist. Non poteva esserci esordio migliore per il giovane classe 2002. Oggi ennesima perla su punizione, con solita esultanza della telefonata dedicata ai "falsi amici".

Salvatore Esposito incanta tutti fuori dall'Italia. Dopo la scorsa stagione fatta di poche luci e tante ombre alla SPAL il talentino di Castellammare di Stabia è volato in Svizzera per vestire la maglia del Basilea. Il club rossoblù non giocherà la Champions League questa stagione ma disputerà la Conference League. Oggi nella sfida di campionato contro lo Young Boys, Esposito ha messo a segno il gol del pareggio. Gol di una bellezza unica: una perla su punizione. Tanto perfetta da lasciare il portiere immobile. Gol condito dalla solita esultanza della telefonata. Esultanza che dedica ai "falsi amici", come spiegato da lui stesso sui social del Basilea qualche tempo fa. Queste le sue parole in merito: "Il telefono all'orecchio? Esultanza dedicata alle cose del passato, dove quando facevo bene all'Inter tutti mi chiamavano e avevo tanti amici, poi l'anno dopo, con le difficoltà, ne avevo un po' di meno. Aspetterò le chiamate di qualche finto amico... Dopo i gol voglio festeggiare così".

Insomma, tra gol di trivela e punizioni perfette, Esposito al Basilea sta stupendo tutti. E mentre la sua crescita continua, Mancini lo tiene d'occhio in vista del Mondiale del 2022. Il classe 2002, vuole e può diventare un pilastro della Nazionale italiana.