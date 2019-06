Esposito parole importanti: "Sono contento di questo grandissimo club"

Sebastiano Esposito ha guidato l'Inter U17 alla vittoria del campionato di categoria, grazie ai suoi 3 gol, l'Inter ha sconfitto la Roma. Il giovane attaccante ha tutte le carte in regola per diventare, un giorno nemmeno troppo distante, un perno della prima squadra. Le sue parole al termine della gara, raccolte da Sprint & Sport, trasudano di passione per la maglia indossata.

"Bellissima vittoria, bellissime emozioni. Sono contento per questa grandissimo club e questa grandissima squadra che, ogni giorno, ha dato il cento per cento anche in allenamento".

Spazio all'analisi della gara che ha visto il giovane talento siglare una tripletta: "Nel primo tempo abbiamo raccolto meno di quanto costruito, nessuno avrebbe avuto da ridire se a fine primo tempo fosse finita 3-0. Alla fine l'abbiamo portata a casa con grinta e cattiveria, ma l'Inter si chiama pazza proprio per questo: alla fine deve sempre rischiare, ma riesce a portare a casa tanti trofei".