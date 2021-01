Esposito Inter, la Spal lo scarica: nuovo prestito solo a una condizione

In questa sessione di mercato l’Inter è chiamata a risolvere anche la situazione di Sebastiano Esposito. Il talento nerazzurro ha deluso le aspettative della Spal in questa prima parte di stagione, segnando un solo gol in tredici presenze tra Serie B e Coppa Italia. Il club ferrarese sembrerebbe intenzionato a rispedirlo al mittente e nei prossimi giorni dovrebbe quindi tornare in nerazzurro.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione che possa garantire al giocatore di giocare con più continuità, altrimenti non sarebbe da escludere un ritorno a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe essere ancora in Serie B. Nelle ultime ore Pescara, Cittadella, e Reggina avrebbero fatto un primo sondaggio per il centravanti. Attenzione anche all’ipotesi Brescia, squadra in cui il talento è cresciuto. Al momento si tratterebbe soltanto di un’ipotesi e non sarebbero ancora state presentate proposte concrete da parte del club lombardo