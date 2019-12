Esposito Inter, il talento nerazzurro ha scelto il suo agente

Sebastiano Esposito è uno dei fiori all'occhiello dell'Inter: il talento allenato da Conte è ormai in prima squadra, dopo aver convinto con la primavera nel corso di questa stagione.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate nella giornata odierna dal "Corriere dello Sport" il calciatore avrebbe deciso di affidarsi ad Augusto Carpeggiani. La decisione sembrerebbe essere stata presa dopo un consulto col club targato Suning e la famiglia.



Tanti gli agenti in fila per il baby-bomber, che ora avrebbe sciolto ogni dubbio sulla sua procura. I nerazzurri se lo coccolano, consapevoli di avere in rosa un potenziale campioncino.