Esposito Inter, cambio agente: il baby-bomber si affida a Pastorello

Cambio di procura per Sebastiano Esposito: il gioiellino cresciuto nelle giovanili dell'Inter ha deciso di affidare la propria procura a Federico Pastorello, stesso agente di Romelu Lukaku.



A dare l'indiscrezione è il famoso cronista di calciomercato Nicolò Schira che attraverso il noto social network Twitter ha sottolineato anche la volontà da parte dell'attaccante e del suo nuovo procuratore di trovare un'intesa per il rinnovo coi nerazzurri.



Ecco quanto affermato dal giornalista: "Sebastiano Esposito ha scelto come nuovo procuratore Federico Pastorello. Nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale e la conseguente ripartenza della trattativa per il rinnovo fino al 2025 con l'Inter. Da entrambe le parti c'è la volontà di trovare un'intesa".