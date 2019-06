Esposito giura amore eterno all'Inter: le bellissime parole del gioiellino

La Primavera nerazzurra, dopo due scudetti consecutivi, esce sconfitta dalla finale scudetto contro l’Atalanta. Sebastiano Esposito, gioiello nerazzurro, ha voluto dedicare un pensiero sui social, nonostante la sua grande amarezza e quella dei suoi compagni.

"Ho scelto questa maglia perché nella gioia e nel dolore la indosserò, onorerò e amerò sempre. Grazie di cuore a tutti i miei fratelli di campo e sono fiero di questo grandissimo gruppo fatto di persone e giocatori fantastici, sempre nel mio cuore."

Il giovanissimo di Castellammare di Stabia, dunque, giura amore ai nerazzurri. La volontà di Esposito sembra chiara: vuole rimanere all'Inter. La società è al lavoro per blindarlo e potrebbe girarlo in prestito per agevolare la sua crescita.