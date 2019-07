Esposito firma il rinnovo, le sue parole: "Sempre desiderato di...."

Sebastiano Esposito ha da poco firmato il rinnovo contrattuale che lo legherà all'Inter per altri tre anni. All'uscita della sede, il giovane attaccante è stato intercettato dal collega di TuttoMercatoWeb, ed ha espresso la sua gioia nel proseguire il percorso in nerazzurro.

"Sono felice. Ho sempre desiderato il rinnovo e di continuare a giocare con questi colori".

Il contratto è stato firmato, ora manca solamente l'ufficialità.