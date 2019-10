Esposito, Conte ci crede e anche parecchio: parole chiare in conferenza

"E' un prospetto importante sia per il futuro che per il presente dell'Inter. E' un ragazzo che è cresciuto tanto ultimamente. E' un giocatore della rosa a tutti gli effetti, non avrei timore a farlo giocare.

Io lo stavo facendo esordire a Barcellona, questo per far capire che tipo di fiducia ho io. E' uno che deve viaggiare 'terra terra', anche se comunque per adesso non mi sta dando segni di presunzione".

Ha parlato così Antonio Conte su Sebastian Esposito ai microfoni dei giornalisti presenti alla sua conferenza alla vigilia del match contro il Sassuolo. L'attaccante è ancora un classe 2002, ma nonostante ciò il ragazzo all'interno delle gerarchie di squadra vanta già un buon piazzamento. Vedremo se in nerazzurro riuscire a trovare l'exploit anche con "i grandi" e non solo con la Primavera...