Esposito, chi se non lui? Gol e assist all'esordio con l'Italia U19

Sebastiano Esposito è un predestinato, lo si coglie non solo dalla tecnica, ma anche dal carisma e dalla personalità che mette in campo. Infatti oggi, all'esordio con la maglia della nazionale Under 19 ha siglato subito il suo primo gol.

Gara d'esordio per l'Italia che affronta Malta. Il piccolo Seba porta in vantaggio i suoi allo scadere del primo tempo, quando sfrutta un'azione piuttosto confusa per battere il portiere avversario, Amara Sylla.

Il raddoppio porta la firma di un altro gioiellino del calcio nostrano, Alessio Riccardi, che al 65esimo, manco a dirlo su assist di Esposito, raddoppia battendo per la seconda volta l'estremo difensore maltese.

La gara termina 2 a 0, con il giovane classe '02 nerazzurro grande protagonista.