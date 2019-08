ESPN - Mertens strizza l'occhio a Lukaku dopo il suo approdo all'Inter

Dries Mertens, intervenuto ai microfoni di ESPN durante l'esperienza pre-campionato del Napoli, si dimostra contento per l'arrivo del connazionale Romelu Lukaku all'Inter. Il giocatore belga si sbilancia sull'utilità dell'ormai ex punta dello United e svela un particolare dopo il suo arrivo a Malpensa. Ecco le sue dichiarazioni alla nota emittente statunitense:



"Gli ho mandato un messaggio di congratulazioni, lo voleva fortemente. Sono felice per lui, sarà importante per l’Inter e per il calcio italiano”.



Mertens e Lukaku saranno avversari in questa nuova stagione, con i due che forse non vedono l'ora di reincontrarsi dopo il legame stretto in nazionale.