Esplosione social, nessuno come l’Inter tra i top in Europa

L’importanza che i club danno ai social è ben conosciuta. Attraverso questi canali i maghi della comunicazione inseguono in ogni parte del mondo milioni di tifosi da fidelizzare e coinvolgere nelle diverse iniziative di marketing. Il sito Calcio e Finanza.it riporta le risultanze di uno studio realizzato da IQUII Sport che ha avuto per oggetto i club di Premier, Ligue1, Bundes, Liga e serie A italiana.

Come numero di follower, “la top 20 è dominata da Real Madrid e Barcellona – con 230 e 223 milioni di seguaci tra Facebook, Twitter, Instagram e Youtube – seguite dal Manchester United (129 milioni), ultimo club a superare i 100 milioni. Tra le italiane presenti la Juventus (la prima della Serie A), il Milan, l’Inter, la Roma e il Napoli.”

Se però si va ad analizzare la crescita rispetto a 12 mesi fa, la situazione cambia radicalmente e con una sorpresa enorme. Infatti è proprio l’Inter il club che aumenta più di tutti con un più 63,7% nel 2019 rispetto all’anno precedente. Al secondo posto il Tottenham, ma distanziato di quasi 20 punti %. I numeri fotografano il successo delle iniziative di Inter Media House con le campagne #Not For Everyone, diventato rapidamente il vero manifesto del club nerazzurro, e #BUU contro il razzismo negli stadi.

Da considerare che questi risultati sono stati raggiunti in assenza di successi sportivi o di eventi particolari. Il Tottenham ad esempio ha potuto sfruttare l’effetto traino del nuovo stadio, attrezzato alla perfezione per ottimizzare le fan experience, nonché la finale di Champions League raggiunta al termine di una stagione europea straordinaria. Ciliegina sulla torta, l’arrivo in panchina di Josè Mourinho, uno che sa stare al centro dell’attenzione e, di conseguenza, mette il club sotto i riflettori di tutto il mondo.

Sul terzo gradino troviamo il Liverpool (+31,7%), tornato ai vertici europei ed a competere per il titolo di Premier fino all’ultimo minuto. “Fuori dal podio, un’altra italiana: la Juventus (+30,9%).” Con l’acquisto di Cristiano Ronaldo e la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo il club bianconero cresce ancora ma non con i ritmi dell’Inter e delle due inglesi. Il Milan chiude la graduatoria con un più 5%.