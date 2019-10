Esordio Esposito in Champions League: parla il padre del baby attaccante

E' stato un esordio in Champions League da sogno quello di mercoledì sera per Sebastiano Esposito. Il giocatore, dopo aver esordito in Europa League contro l'Eintracht Francoforte, è sceso in campo nella massimo competizione europea affrontando un avversario come il Borussia Dortmund.

Contro i tedeschi allenati da Lucien Favre, il classe 2002 è riuscito a mettere in difficoltà la difesa giallonera varie volte, tanto da costringere un difensore esperto come Mats Hummels a fargli un fallo da rigore. A parlare della prestazione di Esposito, ci ha pensato anche il padre Agostino che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha detto:

"In quell’azione ho rivisto la sua potenza e la sua fame. Bello anche il primo stop, la prima palla toccata in Champions, e l’elastico successivo. Ora bisogna essere bravi a rimanere con i piedi per terra e lui è maturo per farlo".