Esonero Spalletti, la Curva Nord ringrazia il tecnico: il comunicato

La notizia era nell'aria, ma questa mattina è arrivata l'ufficialità: Luciano Spalletti non è più l'allenatore dell'Inter. A ringraziare il tecnico di Certaldo, oltre Steven Zhang in persona, ci ha pensato il tifo organizzato interista che sulla propria pagina Facebook ha scritto:

"GRAZIE MISTER SPALLETTI

La Curva Nord ringrazia mister Spalletti per il suo trascorso all’Inter.

I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità, con lui l’Inter è stata riportata nell’olimpo europeo ovvero nella dimensione dovuta per il blasone e le possibilità economiche di cui dispone la società.

La Nord non è mai rimasta indifferente ai toni e le dimostrazioni di affetto e rispetto manifestate nei confronti di Curva e tifosi.

Riteniamo Spalletti esser stato onorevole interprete della signorilità e dei valori che vorremmo sempre venissero rispettati da chi prenderà il suo posto in futuro.

In bocca al lupo Mister e grazie !!!".