Esclusiva - Inter: non solo Moncler. Accordo vicino con altri sponsor

L'Inter, dopo Moncler, sarebbe vicina all'intesa con altri sponsor. Si tratterebbe di aziende di abbigliamento e non solo. È quanto confermato questa mattina, mercoledì 6 ottobre, a InterDipendenza da una fonte vicina alla società.

Come sempre, andiamo con ordine. Da poco è stata ufficializzata lo sponsor di Moncler. L'azienda si occuperà di disegnare gli abiti della dirigenza e dei calciatori dell'Inter. L'accordo diventerà esecutivo a partire da gennaio 2022. Il gruppo Suning, nelle scorse settimane, si è inoltre legato ad altri sponsor che compaiono sulle maglie: Lenovo e Socios.com.

Ecco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero in arrivo altri sponsor che si occupano di abbigliamento e non solo. Il dettaglio, trapelato e confermato in queste ore, è che si tratta di 'brand top' nei rispettivi settori. Al momento non sono ancora 'emersi' i nomi ma le trattative sono già avviate e paiono, appunto, vicine a un punto di svolta. Insomma: Suning è alla ricerca di nuovi fondi per continuare a gestire al meglio l'Inter.

La società non è dunque impegnata solo sul mercato. Nella prossima sessione invernale, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, dovrebbero infatti arrivare due rinforzi. Uno a centrocampo con Villar che è il sogno di Simone Inzaghi, come raccontiamo da diversi da giorni. Il giocatore è in procinto di lasciare la Roma, visto lo scarso utilizzo da parte di José Mourinho. Intanto il tecnico è già in contatto con il calciatore. Inoltre dovrebbe arrivare un nuovo elemento in attacco, visto che il caso Alexis Sanchez, scoppiato sabato sera con il post Instagram (poi rimosso), sta portando la società a scegliere la soluzione della rescissione contrattuale, come raccontato in quest'altra nostra esclusiva.