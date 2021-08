ESCLUSIVA ID - Pistocchi: ‘Vi svelo il retroscena su Conte, Oriali e Suning’

Intervista di Giuseppe Lancellotti

Mercato Inter: nelle ore decisive (?) per il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea, a fronte di un'offerta superiore ai 100 milioni di euro da parte del clu di Roman Abramovich, emerge un retroscena molto importante su quello che è successo nelle ultime settimane. "Tutto è cominciato con l'addio di Antonio Conte perché è evidente che è stato messo al corrente di un programma che avrebbe portato ad una gestione dell'emergenza. Molti tifosi non lo hanno capito e hanno pensato ad un tradimento del tecnico. Oggi ci si rende conto che Conte ha avuto na discussione con i vertici relativa alla programmazione, che non avrebbe portato investimenti per vincere ancora”.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, nella seconda esclusiva concessa a Interdipendenza durante la giornata odierna (mercoledì 4 agosto, ndr), non usa giri di parole su quanto è successo con l’allenatore pugliese. “Conte anche per rispetto dei tifosi ha preferito non accettare anche perché avrebbe sicuramente guadagnato più dei 7 milioni della buonuscita. Il progetto - sottolinea - di maggio prevedeva una cessione illustre ma non fino a questo punto”.

Pistocchi conclude evidenziando come “stanno cercando di far ‘passare’ che Oriali abbia deciso di lasciare ma invece è la società che lo ha mandato via. Non credo che le grandi aziende si prendano le responsabilità, piuttosto le scaricano sugli altri”.