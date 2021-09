Esclusiva ID - 'Ottimi segnali sul rinnovo di Brozovic'

Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic sono i punti cardine della nuova Inter targata Simone Inzaghi.

Ne è sicuro anche Xavier Jacobelli. Il direttore di Tuttosport, nella seconda parte dell'intervista a Interdipendenza (qui c'è la prima), conferma l'importanza dei due calciatori per i quali pare "ci siano ottimi segnali per il rinnovo". Gli aggiornamenti sul croato potrete trovarli qui.

"Accanto a una grande squadra c'è sempre una grande società. Questo è indubbio, lo dimostra la storia del calcio. Il fatto che l'Inter, nonostante i problemi, sia riuscita a mantenere l'impianto di base ed abbia portato Dzeko, Correa. Dumfries mantenendo calciatori del calibro di Lautaro è un segnale di forza. Mi auguro che l'Inter possa arrivare lontano anche in Champions forte dell'esperienza vissuta in passato. Il girone non sarà una passeggiata fra petali di rose ma questo è un fattore che non c'è per nessuno in Europa. Presumo che Inzaghi, e la società stiano facendo le loro valutazioni. Sostituire soprattutto il croato sarebbe impresa ardua ma darà sicuramente un grande contributo all'Inter".

La Champions Leauge è un torneo che potrebbe rivelarsi molto difficil3 per le squadre italiane soprattutto dopo i colpi messi a segno da potenze calcistiche come Paris Saint Germain, Manchester City e Chelsea. Qui parliamo delle squadre più costose.

Il giornalista ha rilasciato un commento molto preciso sul club francese, riprendendo le dichiarazioni di qualche giorno fa di Ronaldo. "Il Psg, sulla carta, non si ferma ma ho letto con attenzione le dichiarazioni di Ronaldo il Fenomeno, rilasciate recentemente. Ha osservato giustamente che non esiste un'equazione dove più spendi, più vinci. Anzi, il Psg, che in 10 anni di proprietà araba ha speso un miliardo e duecentocinquanta milioni di euro, non ha vinto nulla in Europa. Va bene che Ceferin parli di nuovo Fair Play Finanziario ma ci saremmo aspettato un commento sui quasi cinquecento milioni spesi dai francesi per Neymar. E' chiaro che avendo a disposizione una batteria di fuoriclasse, il Psg parta favorito ma il calcio ci insegna una collezione di figurine non equivale ad una sicura vittoria".