Esclusiva ID - Jacobelli (TS) sul nostro canale Twitch: tutti i dettagli

Xavier Jacobelli, a partire dalle ore 21 di domani 14 settembre, interverrà in esclusiva sul canale Twitch di Interdipendenza. Una puntata da non perdere nella quale, con il direttore di Tuttosport, saranno trattati temi legati alle prime tre partite di campionato ma soprattutto alla Champions League. Ricordiamo che Juventus e Atalanta inaugureranno la stagione europea sfidando rispettivamente Malmo e Villarreal.

L'Inter, qui troverete tutti i dettagli del match, affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti mercoledì 15 settembre. Stessa data per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri saranno impegnati nella difficile trasferta di Liverpool dove affronteranno la formazione di Jurgen Klopp.

Durante la trasmissione si parlerà anche del campionato e della falsa partenza della formazione di Massimiliano Allegri. I bianconeri, che hanno perso Cristiano Ronaldo, hanno collezionato, dopo tre giornate un punto soltanto.

Come seguire la diretta? E' molto semplice. Per chi fosse già iscritto alla piattaforma Twtich, sarà sufficiente cliccare su "Segui" per seguire tutte le nostre trasmissioni.

