Esclusiva ID - Inter, Biasin: "Suning potrebbe cedere a un fondo"

INTER - Fabrizio Biasin, in esclusiva per InterDipendenza.Net, ha parlato dei possibili piani della società cinese dopo le cessioni di quest'estate. Il giornalista di Libero, tramite il canale Twitch della nostra redazione, ha spiegato quali potrebbero essere i piani della società.

"Risposta complicata. Bisognerebbe avere la sfera di cristallo. Quello successo quest'anno è molto preoccupante all'inizio ma molto bello alla fine. Non viaggiamo sereni e verso un futuro virtuoso. Marotta e Ausilio sono stati bravissimi ma il modello Inter continua ad essere poco virtuoso perché il sistema non funziona. Probabilmente, l'Inter dovrà rifare quello che ha fatto questa estate. Ci è riuscita bene quest'anno ma parlerà il campo. Marotta e Ausilio vogliono delle garanzie rispetto al futuro perché questa volta ce la siamo cavata, la prossima volta potrebbe non concedere le occasioni Dumfries, Calhanoglu e Dzeko. La mia sensazione è che il modello di business non si cambia subito, a meno che non arrivi lo stadio, quindi credo che ci possa essere un passaggio di proprietà, magari ad un fondo".

Su InterSpac, Biasin ha commentato: "In questo momento il modello Interspac ha poco senso. Interspac può funzionare in un club che funziona, come il Bayern. Arriva il fondo, esempio il Milan, che crea un'organizzazione più serena, magari con calciatori formati in casa".