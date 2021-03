Eriksson: "Inter squadra più forte in Italia quest'anno"

L'ex tecnico della Lazio, vincitore dello scudetto, Sven Goran Eriksson, ha parlato della lotta scudetto che vede coinvolte Inter, Milan e Juventus. Proprio dei bianconeri e dei nerazzurri ha parlato lo svedese.

Ecco le sue parole a TMW: "Non so cosa le stia mancando, ma questa Juve mi sembra così così... Col Benevento ha perso tre punti importantissimi nella corsa Scudetto e, al contempo, l'Inter di Conte è la squadra più forte in Italia quest'anno".

Parole importanti quelle dell'ex tecnico biancoceleste che attestano la bontà del lavoro fatto da parte dei nerazzurri per colmare e superare il gap che la divideva dalla Juventus.